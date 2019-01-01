Наталья Тимофеева журналист Пермское УФАС не нашло признаков сговора аптек при повышении цен на медицинские маски Однако этот сговор может обнаружиться на уровне оптовиков Поделиться Поделиться Твитнуть

С 5 по 10 февраля Управление ФАС по Пермскому краю провело мониторинг цен на медицинские маски, сравнив цены, установленные в декабре и январе. В результате антимонопольщики выявили в розничных аптечных сетях повышение стоимости медицинских масок. Самое большое увеличение цен, которое зафиксировали, было семикратным.

При этом УФАС по Пермскому краю признаков сговора аптек не выявило, так как цены в пермских аптеках повышались несинхронно, а среди аптек имелась здоровая конкуренция.

Александр Плаксин, руководитель Управления ФАС по Пермскому краю:

— В Перми насчитывается около 450 аптек, а также продуктовые гипермаркеты, в ассортименте которых присутствуют медицинские маски. Потребитель может найти товар по приемлемой цене — примерно 10 руб. за штуку, но придётся поискать.

Также во многих аптеках заявили, что в январе и феврале перестали закупать медицинские маски из-за значительного роста цен на маски у оптовых поставщиков, так как есть риск, что конечные потребители не станут покупать маски по такой цене. УФАС провело мониторинг и обнаружило, что если в декабре аптеки могли закупить маски за 1 руб. за штуку, то в феврале средняя стоимость у оптовиков выросла до 7 руб. за штуку. Антимонопольщики уже направили оптовым компаниям запросы с требованием объяснить причины роста цен с их стороны. Ответ ожидается до конца недели. Если сговор обнаружится, антимонопольщики примут в отношении компаний, необоснованно завышающих цены на медицинские маски, необходимые меры реагирования.

В целом, как пояснил Александр Плаксин, всегда есть колебание цен на медицинские маски, связанное с сезонными эпидемиями гриппа и ОРВИ. Но такое повышение цен на медицинские маски продиктовано настоящим ажиотажем — предложение снизилось из-за отсутствия поставок из Китая, а спрос вырос из-за страха населения. Руководитель УФАС отметил, что цены снизятся, если производители насытят рынок, а люди перестанут покупать маски впрок в отсутствие реальной необходимости.