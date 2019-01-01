Пермская филармония приглашает на концерт камерного оркестра В-А-С-Н
Облака вишнёвых цветов!
Звон колокольный доплыл...
Из Уэно. Или Асакуса?
Пермская филармония приглашает слушателей на концерт камерного оркестра В-А-С-Н (дирижёр — Николай Усенко). Эксклюзивную программу в японском стиле на философские темы «Ветка сакуры» — от маленьких вспышек радости и ярких мгновений жизни к величию и неисчерпаемости мира вокруг — дополнят фрагменты из кинофильмов и хокку Мацуо Басё.
В программе — музыка знаменитого японского композитора, пианиста и клавишника, дирижёра и режиссёра Джо Хисаиши. Прозвучат пьесы и отрывки из саундтреков к кино- и анимационным шедеврам.
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Источник - пресс-служба Пермской краевой филармонии