Пермская филармония приглашает на концерт камерного оркестра В-А-С-Н Поделиться Поделиться Твитнуть

Облака вишнёвых цветов!

Звон колокольный доплыл...

Из Уэно. Или Асакуса?

Пермская филармония приглашает слушателей на концерт камерного оркестра В-А-С-Н (дирижёр — Николай Усенко). Эксклюзивную программу в японском стиле на философские темы «Ветка сакуры» — от маленьких вспышек радости и ярких мгновений жизни к величию и неисчерпаемости мира вокруг — дополнят фрагменты из кинофильмов и хокку Мацуо Басё.

В программе — музыка знаменитого японского композитора, пианиста и клавишника, дирижёра и режиссёра Джо Хисаиши. Прозвучат пьесы и отрывки из саундтреков к кино- и анимационным шедеврам.









Джо Хисаиши — это псевдоним Мамору Фудзисава. На протяжении своей долгой карьеры Джо Хисаиши много работал над саундтреками для кино, аниме, компьютерных игр, телевидения и рекламы, он автор музыкального оформления Параолимпийских игр 1998 года в Нагано. Четырежды — рекордное количество раз — композитору присуждалась награда японской киноакадемии в номинации «Лучшая музыка к фильму».

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Источник - пресс-служба Пермской краевой филармонии