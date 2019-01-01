В Прикамье 70% организаций завершили 2019 год с прибылью Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Пермьстата, за январь — ноябрь 2019 года организации Пермского края (без учёта субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций, бюджетных учреждений) получили положительный сальдированный финансовый результат в сумме 297,7 млрд руб., что на 57,6% выше уровня соответствующего периода предыдущего года.

В целом по краю 70,7% обследованных организаций завершили отчётный период с прибылью в объёме 309,1 млрд руб. Это на 47,6% превышает уровень соответствующего периода прошлого года.

Сумма убытка нерентабельных организаций края сократилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 44,3% и составила 11,4 млрд руб.

Основной объём прибыли получен организациями промышленных производств.