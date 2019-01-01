Пермский театр оперы и балета представит свой камерный оркестр Поделиться Поделиться Твитнуть

16 февраля Пермский театр оперы и балета представит свой камерный оркестр. В его состав вошли музыканты театра. Вместе с приглашёнными солистами они будут выступать на российских и международных концертных площадках и фестивалях.

Как подчёркивают в театре, создание камерного оркестра — это новый этап развития театра. Ранее симфонический оркестр усилился бывшими участниками musicAeterna, а также высококлассными музыкантами, приглашёнными из других городов. Чтобы дать артистам возможность реализовать потенциал вне рамок репертуара и увеличить число культурных событий в регионе, было принято решение о создании камерного оркестра.

По словам гендиректора театра Артёма Абашева, камерный оркестр станет ядром второго состава симфонического. Кроме того, к камерному оркестру смогут присоединиться музыканты из других городов.

Андрей Борисов, генеральный директор Пермского театра оперы и балета:

— В Пермском театре сформировался сильный музыкальный коллектив. Наряду с большим симфоническим мы создаём камерный оркестр Пермской оперы, который в перспективе станет ядром второго состава, необходимого нам, в частности, для новой сцены театра. Наличие камерного оркестра позволяет Пермской опере выходить за рамки стандартного репертуара и исполнять сложные произведения, требующие особой концентрации. На концертах в первой половине сезона слушатели уже успели оценить высокое качество звучания симфонического оркестра и исполнительское мастерство музыкантов театра. Создание нового коллектива открывает для оркестрантов дополнительные возможности и позволяет им проявить себя ещё ярче. Кроме того, появление камерного оркестра — это наш сигнал музыкантам из других городов: в Перми для вас есть интересная работа — приезжайте.

При выборе концертных программ камерный оркестр будет обращаться к партитурам разных композиторов и исполнять музыку, которая прежде не звучала на площадках Перми и других городов края.

Первый концерт камерного оркестра Пермской оперы пройдёт под знаком ХХ века. В программе 16 февраля: «Просветлённая ночь» Арнольда Шёнберга, Концерт для гобоя с оркестром ре мажор Рихарда Штрауса и сюита для малого оркестра «Пульчинелла» Игоря Стравинского.

Артём Абашев, главный дирижер Пермского театра оперы и балета, художественный руководитель камерного оркестра Пермской оперы:

— Программа концерта выстроена таким образом, чтобы показать разные грани камерного оркестра, сольные возможности и высокий исполнительский уровень музыкантов. Это выступление представит зрителю перспективу предстоящей деятельности оркестра и продемонстрирует потенциал, который у нас есть.

Узнать больше о произведениях, вошедших в программу 16 февраля, можно на лекции, которая состоится за час до концерта в фойе театра.