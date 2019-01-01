«Единая Россия» разработала меры по ограничению цен на лекарства Поделиться Поделиться Твитнуть

Партия «Единая Россия» разработала законопроект, который будет аналогично действующим нормам Закона о торговле для торговых сетей регулировать деятельность аптек.

Согласно законопроекту, в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» предлагается внести понятие «аптечной сети» и ограничить количество входящих в неё организаций, разделить аптеки коммерческие с некоммерческими, обязать фармацевтов информировать покупателей о наличии российских аналогов зарубежных препаратов, ограничить бонусы, которые аптеки получают от поставщиков за размещение препаратов, разрешить ФАПам торговлю лекарствами без установки специального аптечного оборудования, а также ввести понятие «передвижных аптечных пунктов», которые смогут доставлять препараты в сельскую и удалённую местность.

Помимо этого предлагается обязать аптеки раз в квартал регистрировать цены на лекарства.

Дмитрий Сазонов, депутат Государственной думы РФ, член фракции «Единая Россия»:

— В свете истории с коронавирусом и завышением стоимости противовирусных препаратов в аптечной сети предложенный законопроект считаю стратегически важным. Во-первых, после обсуждений законопроекта на пленарном заседании решили, что обязанность аптек в заявительном порядке регистрировать цены на все лекарства с их последующей «заморозкой» на определённый период должна появиться в виде поправки ко второму чтению. Во-вторых, в отдалённых и малонаселённых деревнях и посёлках всегда есть проблема с обеспечением лекарствами — если не с их наличием и количеством, то с уж точно с ассортиментом. Передвижные аптечные пункты в этом смысле станут просто спасением. А продажа лекарственных средств непосредственно в ФАПАах решит многие вопросы своевременного лечения пациентов, тем более что в ближайшее время в Прикамье активно ведётся работа по установке модульных ФАПов.

Источник — пресс-служба партии «Единая Россия»