Дмитрий Енцов журналист Пермские приставы закрыли две мини-гостиницы Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми судебные приставы закрыли и опечатали два мини-отеля — City (ул. Героев Хасана, 6) и «Амалия» (ул. Космонавта Леонова, 11а).

«Объекты опечатаны до устранения выявленных нарушений. Судебные приставы будут регулярно проводить проверки сохранности наложенных пломб», — отметили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.

Основные нарушения в мини-отелях — несоблюдение требований жилищного и санитарно-эпидемиологического законодательства, противопожарного режима, антитеррористической защищённости.