Дмитрий Енцов журналист Средняя стоимость авиаброни из Перми снизилась почти на 340 руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

«Средний чек» забронированных авиабилетов с вылетом из Перми на февраль — июнь с опцией «туда-обратно» составил 7,9 тыс. руб. Это примерно на 300 руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года (7,6 тыс. руб.). Снижение составило 4%. Об этом сообщили в интернет-сервисе для путешественников biletix.ru.

Согласно данным ранних бронирований, среди российских направлений наибольшей популярностью в первом полугодии 2020 года у пермяков пользуются Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Симферополь и Минеральные Воды. За границей — Амстердам, Рим, Верона, Аликанте и Минск.