Дмитрий Енцов журналист За год средний размер автокредита в Пермском крае вырос на 47 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) и «Автостат» подвели итоги автокредитной истории за 2019 год.

Средний размер автокредита в Пермском крае вырос на 47 тыс. руб. (по сравнению с 2018 годом) и достиг 662 тыс. руб.

По среднему размеру автокредита Прикамье заняло лишь 25-е место из 30 исследованных регионов.

Лидеры из года в год не меняются. Это Москва (1,145 млн руб.), Московская область (980,8 тыс. руб.) и Санкт-Петербург (962,2 тыс. руб.). Средний размер автокредита по стране составил 787,2 тыс. руб. (рост за год на 48 тыс. руб.).