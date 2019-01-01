Дмитрий Енцов журналист На «Лыжню России» вышли 6 тыс. пермяков Поделиться Поделиться Твитнуть

Подведены предварительные итоги по количеству участников в ежегодных любительских соревнованиях «Лыжня России».

По данным пресс-службы краевой администрации, 8 февраля на стартовые позиции в городах и сёлах края вышли 20 тыс. человек. В Перми — 6 тыс. человек. В краевом центре забеги проводились на базе «Пермские медведи».

В официальной программе значились три вида забегов на лыжах — на 1945 м (в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне), на 5 км и 10 км, плюс адаптивный (инклюзивный) забег.