В Перми будут снимать триллер с голливудскими актёрами Поделиться Поделиться Твитнуть

Как сообщает пресс-служба компании «Тенториум», в Перми на базе клиники-курорта «Тенториум» пройдут съёмки российско-американо-канадского фильма «Фактор S».

Сопродюсерами триллера «Фактор S» выступят режиссёр и продюсер Игорь Добровольский и генеральный продюсер мультсериала «Пчелография» Раиль Хисматуллин. Картина будет сниматься при поддержке Госкиноцентра «Пермкино».

По предварительной договореёности, съёмки пройдут в начале марта. Локации будут расположены в помещениях клиники-курорта «Тенториум» на Встречной, 37.

В связи со съёмками в Пермь приедет межнациональная команда российских и голливудских актёров. Также в Перми проведут кастинг для набора массовки.