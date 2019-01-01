Максим Решетников: Ущерба от зоопарка Пермскому краю не будет Экс-губернатор уверен, что все риски понесёт РЖД Поделиться Поделиться Твитнуть

В рамках прямого эфира в Instagram бывший губернатор Пермского края Максим Решетников назвал причины, по которым строительство зоопарка в Перми затянулось на несколько лет и привлекло внимание правоохранительных органов.

Напомним, строительство зоопарка в Перми заморожено. В Арбитражном суде Пермского края началось рассмотрение иска управления капитального строительства Пермского края к АО «РЖДстрой». Управление требует с ответчика более 587 млн руб. в счёт возмещения ущерба и 1,091 млрд руб. неустойки за срыв сроков строительства зоопарка. Кроме того, возбуждены уголовные дела по подозрению в мошенничестве.

Максим Решетников, бывший губернатор Пермского края, министр экономического развития РФ:

— Очень существенный провал в строительном контроле, он недофинансируется. В смете любой стройки на контроль заложено 1-2%, мы контроль «повесили» на управление капитального строительства, не обеспечив ресурсом. Мы это осознали на примере зоопарка. С этого года принято решение по увеличению численности УКСа.

С минстроем обсуждался вариант взять строительный контроль на аутсорсинг. С одной стороны, есть перегибы, когда люди, которые подписывают документы на сотни миллионов рублей работают за три копейки. Но на сложные, уникальные объекты в масштабах страны мы не сможем найти специалистов. С этой точки зрения у крупных холдингов есть свои отделения стройконтроля, и их можно было бы на эти сложные объекты пригласить.

Но есть федеральное законодательство о госзакупках, и кто дешевле оценит услуги, тот и получит контракт. Вот такая схема. Может быть её и надо изменить и не ставить задачу сэкономить копейку на контроле.

Кроме того, Максим Решетников уточнил, что строительство затянулось из-за ошибок в проектировании.

Максим Решетников:

— Вторая причина — качество проектирования и изыскания. Всё было сделано без должных изысканий, потому фундаменты и поплыли. С Черняевского леса, где пески, проект «посадили» на Нагорный, где глина. Основные проблемы в этом.

А кто что украл, правоохранительные органы разберутся. Я знаю, что ущерба бюджету Пермского края не будет, так как генподрядчик — «РЖДстрой», это мощная организация. Если что-то не так, коллеги довнесут деньги или на других стройках заработают и перед Пермским краем долги закроют.