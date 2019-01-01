В Перми начался ремонт дорог Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми начался ремонт дорожного полотна. По данным телекомпании «ВЕТТА», ранний старт связан с частыми переходами температуры воздуха через нулевую отметку. В связи с этим состояние дорожного полотна заметно ухудшилось.

Временный ремонт дорог литым асфальтобетоном позволит сохранить дорожное полотно в межсезонье. Литой асфальтобетон обладает высокой водостойкостью, и его можно использовать при отрицательных температурах, отметили в администрации Перми.