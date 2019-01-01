Григорий Серёдкин В Краснокамске откроется второй в России завод по производству брома Поделиться Поделиться Твитнуть

В Краснокамске откроется второй в стране завод по производству брома. Мощность первой очереди составит 200 т бромида натрия в месяц, сообщает пресс-служба ООО «ТрастКапитал», оператора будущего завода.

Выход первой очереди производства на полную мощность запланирован на начало второго квартала 2020 года. Объём инвестиций в создание первой очереди производства составит $7 млн. Запуск второй очереди запланирован на 2022 год. Общая мощность производства составит 1700 т в месяц.

Бромид натрия будет поставляться на внутренний рынок, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья. На заводе также планируется выпускать бромид кальция, бромид цинка и бромид аммония. В перспективе на предприятии будут работать до 500 человек.

Оператор завода — ООО «ТрастКапитал». Организация осуществляет торговлю бромом и его соединениями на внутреннем и внешнем рынках. За 2019 год выручка компании от экспорта брома и его соединений составила $10 млн.

Игорь Ручьёв, член совета директоров ООО «ТрастКапитал»:

— Потребность рынка в броме растёт быстрее, чем его производство в мире. Бромистые соединения — важное сырьё для производства буровых растворов, продукции нефтехимии. Также сырьё используется в составах для очистки воды и производства негорючих изделий. Рынок потребителей растёт. Это и нефтедобывающие предприятия, нефтесервисные компании, фармацевтическая и химическая отрасли. Поэтому мы приняли решение открыть и развивать собственное производство.

Краснокамский завод станет вторым российским предприятием по производству брома. Первое — АО «Бром», расположенное на территории Республики Крым. Напомним, до 2003 года на базе Краснокамского месторождения йодобромных вод уже велась добыча и переработка брома и его соединений.