Григорий Серёдкин Краевой Следственный комитет возбудил в 2019 году 404 уголовных дела о коррупционных преступлениях Поделиться Поделиться Твитнуть

В 2019 году в Прикамье Следственный комитет возбудил 631 уголовное дело по экономическим и коррупционным преступлениям. Из них окончено 448 дел.

Возбуждено 404 уголовных дела о коррупционных преступлениях, почти половина — о преступлениях, связанных со взятками. Окончено 181 уголовное дело, направлено в суд 77 уголовных дел в отношении 84 обвиняемых по 179 эпизодам преступной коррупционной деятельности.

Сергей Половников, главный федеральный инспектор по Пермскому краю:

— Сегодня в стране проходит масштабная реформа, связанная с изменением законодательства, формированием и реализацией приоритетных задач развития страны. Преобразования затрагивают основные сферы жизнедеятельности. В этих условиях органы СК в рамках выполнения своих задач должны способствовать им в полной мере. В первую очередь, это противодействие коррупции в рамках расследования дел данной категории.

Всего в 2019 году в краевые следственные органы поступило 13,5 тыс. сообщений о преступлениях. Возбуждено 2800 уголовных дел.