Наталья Тимофеева журналист В Пермском крае появится закон об использовании копии Знамени Победы Спустя восемь лет инициативу КПРФ наконец-то поддержали все фракции Поделиться Поделиться Твитнуть

Лидеры фракций в Заксобрании Владимир Корсун, Олег Постников, Дарья Эйсфельд и Юрий Борисовец внесли в краевой парламент проект закона «Об использовании копии Знамени Победы в Пермском крае».

ФЗ-68 разрешает в День Победы вывешивать копии Знамени Победы на зданиях (либо подниматься на мачтах, флагштоках) наряду с Государственным флагом РФ. Поэтому авторы законопроекта предложили разрешить вывешивать флаг или поднимать на мачтах и флагштоках на зданиях органов власти Пермского края и государственных органов края. Депутаты уверены, что принятие этого законопроекта позволит повысить уровень патриотического воспитания молодёжи и будет способствовать формированию у жителей Перми и Пермского края гордости за героизм и стойкость, проявленные ветеранами в годы Великой Отечественной войны. Также это должно повысить у людей уважение к историческому наследию нашего Отчества, содействовать межнациональному согласию и укреплению духовно-нравственных основ жизни населения Пермского края.

Порядок изготовления и хранения копии Знамени Победы предполагается установить нормативным правовым актом губернатора Пермского края. Деньги на изготовление копии Знамени Победы предлагается изыскать за счёт расходов на празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. В финансово-экономическом обосновании говорится, что будет изготовлено две копии Знамени Победы для размещения на здании Заксобрания и администрации губернатора. Стоимость изготовления одной копии Знамени Победы составляет 7 тыс. руб., поэтому расходы на изготовление двух копий составят 14 тыс. руб. Эти расходы заложат в бюджет края на 2020—2022 годы.

Отметим, что фракция КПРФ в Заксобрании уже не раз выходила с подобным законопроектом (2012, 2015 и 2019 годы). Но всякий раз большинство депутатов не поддерживали этот документ. В последний раз проект закона об использовании копии Знамени Победы в Пермском крае внесли в ЗС почти год назад, 27 февраля 2019 года. Но тогда коммунисты предлагали разрешить вывешивать 9 Мая Знамя Победы не только на зданиях органов государственной власти Пермского края, но и органов местного самоуправления, общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций вне зависимости от форм собственности, а также на жилых домах. При этом авторы законопроекта указывали, что средняя цена изготовления флага составляет 1125 руб. (размер 9 см на 135 см). Копии знамени предлагалось изготовить для 14 зданий органов государственной власти и госучреждений, и 46 — для органов местного самоуправления. В итоге сумма расходов составила бы 67,5 тыс. руб.

Однако эксперты в своих заключениях и уже бывший губернатор Максим Решетников отметили, что порядок использования копии Знамени Победы уже установлен федеральным законом, поэтому принятие краевого закона нецелесообразно. В результате во время первого чтения 30 депутатов воздержались от голосования, ещё 14 проголосовали «против», и законопроект был отклонён.

Так как нынешний законопроект по сравнению с предыдущими законопроектами выглядит компромиссным, а также под ним подписались лидеры всех четырёх фракций краевого парламента, можно предположить, что закон наконец-то примут.