Дмитрий Енцов журналист Прокуратура нашла нарушения в 20 мини-отелях и хостелах Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Прокуратура Перми совместно с Госжилнадзором, Роспотребнадзором и МЧС провела проверку хостелов и мини-гостиниц на территории города.

Всего осмотрено 27 гостиничных организаций. На 20 объектах обнаружены нарушения.

«В Ленинском районе во всех четырёх проверенных гостиницах установлено более 50 нарушений правил пожарной безопасности. В Свердловском районе деятельность четырёх гостиниц из семи также не соответствовала требованиям безопасности. Аналогичные нарушения, в том числе антитеррористической защищённости, установлены в 12 гостиницах Мотовилихинского, Индустриального, Орджоникидзевского и Дзержинского районов», — отметили в прокуратуре.

По итогам проверок прокурорами районов собственникам объектов внесено пять представлений, в суд направлено 12 исковых заявлений, в том числе о прекращении деятельности с принятием обеспечительных мер.

Районными судами Перми по шести искам принято решение об удовлетворении ходатайств прокуроров о незамедлительном запрете эксплуатации гостиниц, ещё шесть юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по собственной инициативе приостановили осуществление деятельности в сфере оказания гостиничных услуг вплоть до устранения нарушений.