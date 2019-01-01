В Instagram Дмитрия Махонина выросло количество подписчиков Поделиться Поделиться Твитнуть

За ночь количество подписчиков Дмитрия Махонина в instagram-аккаунте @mahonindn существенно выросло — с 1,5 тыс. до 2,3 тыс. человек. При этом в профиле Дмитрий Махонин всё ещё значится начальником управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России.

Напомним, 6 февраля Дмитрий Махонин был назначен врио губернатора Пермского края. Его предшественник Максим Решетников, активно общавшийся с населением в Instagram, был назначен министром экономразвития РФ. В его аккаунте количество подписчиков стало падать: со 106 тыс. до 105 тыс. При этом Максим Решетников всё ещё назван в этой соцсети главой Прикамья.