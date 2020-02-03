Афиша. Пермь. Избранное Куда пойти с 7 по 14 февраля Поделиться Поделиться Твитнуть

Ближайшие семь дней подарят пермякам очередную порцию интересных событий. В Перми откроются несколько выставок, пройдут многочисленные концерты и откроется клуб юных изобретателей. Главные события недели пройдут в канун Дня всех влюблённых. На сцене «Триумфа» зрители услышат джаз, а в Театре-Театре состоится особенный показ мюзикла «Алые паруса» и экспресс-свидания.

Театр-Театр решил необычно отметить День всех влюблённых и делает особенный показ мюзикла «Алые паруса» (18+), организованный специально для тех пермяков, кто ещё не встретил свою вторую половинку, ищет любовь и открыт новым знакомствам. В этот день вход в театр только для свободных (пока!) сердец. До спектакля в помещении «Сцены-Молот» пройдут быстрые свидания, организованные совместно с «Speed Dating Пермь». Экспресс-свидания пройдут для двух возрастных групп: 10 пар — 25-34 года, 10 пар — 35-45 лет. У каждой пары будет 3-4 минуты, чтобы познакомиться и немного пообщаться, а после участники отправятся на мюзикл «Алые паруса», где судьбоносные встречи и интересные знакомства продолжатся.

Пермский академический Театр-Театр, 17 февраля, 19:00

В канун Дня всех влюблённых Tango Jazz Orquesta представит программу из лучших песен о любви. Вокал Олега Есюнина знаком зрителям, в том числе, по спектаклям «Быть Гарделем» и «Синатра Dreams», посвященным великим фигурам мировой музыки Карлосу Гарделю и Фрэнку Синатре. Программа, выдержанная в джазовой стилистике, прозвучит под аккомпанемент рояля (Александр Колесников), гитары (Роман Аверин), контрабаса (Максим Горбунов) и ударных (Максим Аргудяев).

Частная филармония «Триумф», 13 февраля, 19:00

Частная филармония «Триумф» представляет MELANCHOLIA concert (6+) — новый музыкальный проект, вдохновлённый философской киноэстетикой: исследование самого себя через музыку, исследование любви и ненависти, добра и зла, конечности и вечности мира. Первый концерт проекта представляют пианист из Берлина Михаил Мордвинов и новый концертмейстер группы виолончелей оркестра musicAeterna Константин Манаев.

Частная филармония «Триумф», 14 февраля, 20:00

В рамках абонемента «Виват, ансамбль!» состоится единственный концерт трио имени Хачатуряна (6+) из Армении. Выступление приурочено к 20-летию коллектива. Впервые в Перми будет исполнена «Элегия» Йозефа Сука, чешского композитора и скрипача конца XIX — начала XX веков, ученика и зятя Антонина Дворжака. Сочинение самого Дворжака тоже прозвучит: это будет трио №3 фа минор, опус 65. Также зрители услышат «Шубертанго» Алексея Шора — композитора-резидента Мальтийской филармонической академии и Армянского государственного симфонического оркестра.

Органный концертный зал, 10 февраля, 19:00

В Перми пройдёт открытие «Клуба юных изобретателей» (6+ от 7 лет). На открытый урок с педагогами образовательной программы «Академия изобретательства» на основе ТРИЗ приглашаются дети в возрасте от 7 -17 лет и их родители для формирования возрастных групп по обучению. В клубе ждут всех, кто любит изобретать, создавать, творить и готов пройти обучение по курсу «Юный изобретатель: от идеи до патента».

Коворкинг «Горизонт событий» (Шоссе Космонавтов, 111, к. 10, 3 подъезд), 9 февраля, 12:00

В «Горьковке» для любителей народного творчества состоится музыкальная программа «Здесь русский дух» (12+). Постоянные партнёры музыкального отдела краевой библиотеки — педагоги и учащиеся Детской музыкальной школы № 6 «Классика» расскажут читателям о разнообразии народной музыки, исполнят вокальные и инструментальные произведения. Параллельно в отделе музыкально-нотных изданий будет работать выставка, посвящённая народной музыке, где будут представлены книжные и нотные издания, рассказывающие об особенностях народной музыки различных областей России.

Краевая библиотека им. Горького, 9 февраля, 12:00<

Здесь же состоится встреча клуба «Библиотерапия» (16+). Тема заседания — стихотворения Николая Добронравова.

Краевая библиотека им. Горького, 9 февраля, 13:00

Галерея «Уникум» ждёт гостей на выставке «Для этого нужна ещё одна жизнь…» (6+), посвящённой творчеству Александра Репина. Проект приурочен к 95-летию художника. По словам куратора, экспозиция полностью обновится несколько раз за время работы выставки, поэтому надо будет посетить галерею как минимум три раза.

Галерея частных коллекций «Уникум», с 13 февраля

Леонид Плесовских. «В старом городе»

В Перми откроется выставка памяти Леонида Плесовских (6+). На ней представлена печатная и оригинальная графика — рисунок, акварель, монотипия, — в которой Плесовских добился больших профессиональных высот. Из жанров преобладает пейзаж, воспевающий природу Пермского края, старинные памятники Усолья, городские и промышленные стройки Березников. Каждый пейзаж решается предельно оригинально и выразительно — на выставке нет ни одной похожей работы. Но все они объединены глубоким чувством любви к родному краю, его природе и людям.

Дом художника, с 7 февраля

На площадке федерального издания «Медуза» началась онлайн-премьера фильма пермского документалиста Ольги Аверкиевой «Вырваться. История любви» (18+). Он рассказывает о ребятах, которые должны были провести всю свою жизнь в закрытых учреждениях только потому, что имели инвалидность и когда-то остались без попечения родителей. Но при поддержке проекта «Вернуть будущее» фонда чудес «Дедморозим» смогли вернуть себе свободу. Посмотреть кинокартину бесплатно можно до 9 февраля по ссылке.