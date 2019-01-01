«Первая фигура на шахматной доске появилась» Эксперты — о назначении Дмитрия Махонина врио главы Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

Александр Белоусов, политический консультант:

— Дмитрий Махонин — пермяк, поэтому с его назначением подтверждается репутация Пермского края как сложного региона, где не каждого примут и важно находить общий язык с элитами. Он хорошо разбирается в экономике, знает промышленность. Поэтому можно осторожно предположить, что Махонин сделает разворот в сторону промышленности. Это однако не означает ревизию урбанистического наследия Максима Решетникова, с которым ему предстоит работать. Промышленники должны хорошо принять Махонина. Наконец, есть надежда, что запрос на полноценных два срока работы тоже будет выполнен. Элиты устали каждые три-четыре года перестраиваться и передоговариваться.

Андрей Денисенко, политический консультант:

— Дмитрий Махонин упоминался в списке кандидатов на пост врио губернатора, хоть и не выглядел самым вероятным претендентом. Не буду углубляться в конспирологию про «Сечин усилился, Собянин ослаб». Нам важно единственное — чтобы не ослаб Пермский край. В этом смысле фигура Дмитрия Махонина выглядит неплохим вариантом. Он пермяк, знаком местным элитам, а они знакомы ему.

С бывшим губернатором Максимом Решетниковым у них есть минимум две объединяющих вещи: оба заняли пост врио губернатора в возрасте «до 40 лет», и оба практически после вуза начали карьеру в чиновничестве. В этом смысле преемственность обеспечена.

Тем, кому хотелось видеть на посту врио губернатора бывшего бизнесмена, остаётся утешаться тем, что про бизнес Дмитрий Махонин точно знает, пусть и с позиций надзорного ведомства. Пермский край можно поздравить с началом избирательной кампании. Первая фигура на шахматной доске появилась, теперь ход за остальными участниками.

Игорь Лобанов, член регионального штаба ОНФ, и. о. председателя Пермской краевой организации Союза журналистов России:

— Считаю это назначение оптимальным. Махонин — коренной пермяк, родом из Чердынского района. Хорошо зарекомендовал себя на посту руководителя краевого управления антимонопольной службы. Достиг впечатляющих карьерных успехов на федеральном уровне. Не сомневаюсь, что он сумеет выстроить конструктивные отношения с пермскими элитами. И думаю, что в целом продолжит курс, взятый Максимом Решетниковым.

Сергей Ильин, депутат Пермской городской думы:

— С ходу можно сказать то, что будет обеспечена преемственность работы Максима Решетникова и продолжено большинство начатых преобразований. И да. Курс Кремля на омоложение региональных кадров — это уже устойчивый тренд.

Юрий Исаев, политтехнолог:

— Дмитрий Николаевич работал в контрольно-надзорной структуре. Но Пермский край — большой, и человека будет видно по масштабу. Сейчас я бы не стал делать прогнозы. Они будут рождаться по мере его движения день за днём. Посмотрим, как он будет себя реализовывать.

Геннадий Тушнолобов, председатель Контрольно-счётной палаты Пермского края:

— Разве можно комментировать указы президента? Я его знаю, но плотно с ним мне не приходилось работать. Когда я был в «ЛУКОЙЛе» и депутатом, он возглавлял наше УФАС. А потом он уехал в Москву. Из того, что я знаю, могу сказать, что это интересная фигура. Кроме того, у него семья до сих пор здесь живет. Хотя он много лет жил в Москве, он всё равно остался пермяком. Вот это уже характеристика. А остальное посмотрим. Увидим, каким он стал там руководителем.

Юрий Борисовец, депутат Законодательного собрания Пермского края:

— В принципе , это ожидаемая кандидатура. Она всеми обсуждалась, и теми, кто в курсе, и теми, кто не в курсе. Управленческий навык у него, безусловно, есть с учетом его прошлых работ. Думаю, что он избираем, потому что он наш. Даже со мной из одного посёлка. Но надо понимать, что работа губернатором несколько отличается от обычной чиновничьей работы. С учётом возраста, думаю, что все будет хорошо. Из пожеланий: он фигура достаточно непубличная, времени у него мало, и сейчас ему надо резко погружаться в жизнь Пермского края, знакомиться с людьми.

Елена Зырянова, председатель комитета Законодательного собрания Пермского края по бюджету:

— Я очень рада такому назначению. Во-первых, это молодой современный человек, наш пермяк, с опытом работы на федеральном уровне. Это человек, который, можно сказать, сделал свою карьеру сам. Я лично с ним знакома и могу охарактеризовать его как человека ответственного, профессионального, с хорошими аналитическими способностями, думающего, умеющего выстраивать отношения. Я думаю, что это назначение для него, конечно, вызов. Но с нашей помощью он справится. Это не самоуверенность, а просто желание помогать этому человеку, поддерживать. Мне кажется, он по-хорошему амбициозен и имеет большой потенциал. Поэтому я уверена, что если он правильно выстроит отношения с элитами, депутатским корпусом, то у него всё получится. Хотя, конечно, ему будет непросто. Но опыта всегда нам недостаёт, кем бы ты ни работал. И сейчас у него нужный опыт будет нарабатываться. Я не знаю, какой у него энергетический потенциал. Для работы губернатором он должен быть очень высокий — надо много ездить, общаться. Если этот потенциал будет на должном уровне, он справится. А интеллектуальных, профессиональных знаний у него достаточно. Отмечу, что когда его называли одним из вероятных кандидатов, и когда у него брали интервью по этому поводу, он сказал, что у него есть свои планы. То есть, ещё и скромность у человека есть. Это еще одно хорошее качество. Поэтому ждём с нетерпением и будем ему помогать в работе. Успехов ему.

Александр Репин, генеральный директор ООО «СМУ №3 Сатурн-Р»:

— Честно говоря, я с ним не был знаком. Но так как с УФАС у нас никогда не было проблем, значит, можно сделать вывод, что Махонин не склонен к топтанию бизнеса. Главное пожелание, чтобы у него было огромная работоспособность и чтобы его окружение было способно принимать самостоятельные решения. Я не считаю, что с назначением врио было слишком затянуто. Ну сколько прошло, две недели? Руководители и на больший срок уходят в отпуск и ничего. А раз выбор пал на его кандидатуру, думаю, это не случайно, уверен, что в Кремле всё тщательно взвесили заранее.

Николай Зуев, генеральный директор АО «Кортрос-Пермь»:

— С Махониным я всего лишь несколько раз в жизни коротко пересекался. Честно говоря, какого-то определённого мнения о нем не сложилось. Тем более о том, какое у него видение градостроительной политики. Но что мне запомнилось: в те короткие встречи, несмотря на его молодой возраст, он вёл диалог на равных. Не было никакой дистанции и дискомфорта с ним. То есть в психологическом плане с ним было хорошо общаться.