Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 7 февраля Поделиться Поделиться Твитнуть

Это что за остановка? Как пермяки справляются с отменой электрички между двумя станциями.

Как снег на голову. В Перми с 1 февраля подорожал проезд в общественном транспорте, но многие об этом узнали в тот же день.

Карта нашего города. Пермяки изучают новые условия и цены в общественном транспорте.

ТКО уходит от «квадратов». В Пермском крае меняется система оплаты услуги по вывозу мусора.

Экообразование даёт результаты. В Перми напомнили о защите окружающей среды.

Поставили — значит признали. Учёт недвижимости в России стал производиться вдвое быстрее.

Связующая нить. В Перми начал работу клуб по поддержке семей с детьми-инвалидами.

В кругу близких. Детям в Перми начали выдавать аппараты ИВЛ на дом.

Городской бюджет поможет с отдыхом. Специализированные детские лагеря станут доступнее.

«Пермская прогулка». Скандинавская ходьба в Прикамье обретает всё большую популярность.

Окажите организму поддержку. Выстоять эпидемию и не заболеть — возможно.

Дягилев в садах. В июле у Речного вокзала возведут «Сады над Камой».

Музыка вишнёвых облаков. Оркестр В-А-С-Н представит программу «Ветка сакуры».

Афиша. Избранное. Куда пойти с 7 по 14 февраля.

Пора в путешествие! Тайны алмазного края.

Газета «Пятница» выходит тиражом 100 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

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