Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 7 февраля
Это что за остановка? Как пермяки справляются с отменой электрички между двумя станциями.
Как снег на голову. В Перми с 1 февраля подорожал проезд в общественном транспорте, но многие об этом узнали в тот же день.
Карта нашего города. Пермяки изучают новые условия и цены в общественном транспорте.
ТКО уходит от «квадратов». В Пермском крае меняется система оплаты услуги по вывозу мусора.
Экообразование даёт результаты. В Перми напомнили о защите окружающей среды.
Поставили — значит признали. Учёт недвижимости в России стал производиться вдвое быстрее.
Связующая нить. В Перми начал работу клуб по поддержке семей с детьми-инвалидами.
В кругу близких. Детям в Перми начали выдавать аппараты ИВЛ на дом.
Городской бюджет поможет с отдыхом. Специализированные детские лагеря станут доступнее.
«Пермская прогулка». Скандинавская ходьба в Прикамье обретает всё большую популярность.
Окажите организму поддержку. Выстоять эпидемию и не заболеть — возможно.
Дягилев в садах. В июле у Речного вокзала возведут «Сады над Камой».
Музыка вишнёвых облаков. Оркестр В-А-С-Н представит программу «Ветка сакуры».
Афиша. Избранное. Куда пойти с 7 по 14 февраля.
Пора в путешествие! Тайны алмазного края.
Газета «Пятница» выходит тиражом 100 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.
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