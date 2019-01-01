Замминистра экономразвития Прикамья Даниил Гетманский избавился от приставки «и. о.» Поделиться Поделиться Твитнуть

Даниил Гетманский занял пост заместителя министра экономического развития и инвестиций Пермского края. Таким образом, у министра Максима Колесникова имеются три заместителя наряду с Ренатом Бекишевым и Ириной Григоренко.

Ренат Бекишев при этом является первым заместителем.

Ранее Даниил Гетманский был начальником управления налогообложения краевого минэка, а также работал в статусе и. о. замминистра.