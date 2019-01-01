Максим Решетников не вошёл в группу губернаторов с очень сильным влиянием Эксперты ожидают, что новый глава Пермского края будет технократом-варягом Поделиться Поделиться Твитнуть

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) подготовило очередной рейтинг влияния глав субъектов России за январь 2020 года.

Рейтинг составляется методом закрытого анкетирования, в котором принимают участие 27 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты. Они оценивают влияние губернаторов на федеральном уровне по шкале от 1 до 10, далее выводится среднее арифметическое значение.

Так, губернатор Пермского края Максим Решетников оказался в группе глав регионов с сильным влиянием, переместившись за месяц с 49-го места на 45-е. В группе глав с очень сильным влиянием — мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и другие. При этом в январе 2020 года Максим Решетников был назначен министром экономического развития РФ.

В пояснению к рейтингу говорится, что в феврале 2020 года резонансным сюжетом, затрагивающим внутриэлитные отношения в регионах, станет обсуждение потенциальных кандидатов на пост врио губернатора Пермского края.

Учитывая сложный межэлитный баланс в регионе, вероятно назначение на пост врио губернатора края управленца-«технократа» -— вероятно, получившего опыт работы на федеральном уровне и не связанного ранее с данным субъектом Федерации.