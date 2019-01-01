Григорий Серёдкин Из-за «Лыжни России» в Мотовилихе 8 февраля перекроют движение Поделиться Поделиться Твитнуть

8 февраля будет перекрыто движение транспорта на ул. Спортивной и ул. Пановой Мотовилихинского района Перми. Движение перекроют в связи с проведением краевых соревнований «Лыжня России», сообщает пресс-служба городской администрации.

С 06:00 до 17:00 будет прекращено движение транспорта по ул. Спортивной на участке от ул. Пановой до территории спортивной базы «Пермские медведи» по адресу ул. Спортивная, 22.

Также временно прекратится движение всех видов транспорта, кроме общественного, по ул. Пановой на участке от ул. Лядовской до ост. «Центральная усадьба». На данном участке также будут запрещены остановка и стоянка.

Городская администрация рекомендует автомобилистам планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования.