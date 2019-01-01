VERRA делает Пермь ярче Поделиться Поделиться Твитнуть

Каждый год компания VERRA радует пермяков красивыми арт-объектами, презентуя на городских площадках скульптуры автомобилей. В 2020 году на городской эспланаде появился новый арт-объект от VERRA — автомобиль Toyota Land Cruiser 200 изо льда. Над его созданием работала целая команда во главе с ведущими скульптурами России. Ледяной внедорожник пользуется огромной популярностью у жителей города Перми, с ним фотографируются и дети и взрослые.

Участие в украшении города стало доброй традицией для компании VERRA. Прошлой зимой частью городского новогоднего украшения стали ледяные скульптуры автомобилей Porsche, Toyota и Lexus. В этом году на ул. Героев Хасана, где расположены автосалоны компании, зажглись новогодние гирлянды и огромная звезда «Друзья VERRA».

Интересные решения для арт-объектов VERRA собирает со всего мира, чтобы жители Перми могли увидеть всё своими глазами. Идеи из Европы и Азии компания дополняет своим видением, и от этого проекты становятся ещё более интересными, так как они создаются для друзей VERRA.

Анна Бояршинова, генеральный директор компании VERRA:

— Мы хотим, чтобы наш город был ярче, а эмоции праздника радовали семьи наших сотрудников, клиентов, партнёров и всех друзей VERRA. Мы счастливы видеть, что наши арт-объекты пользуются большой популярностью и много семей приезжает окунуться в праздничную атмосферу. Для нас важно быть полезными и дарить впечатления не только во время покупки или обслуживания автомобилей. Мы живём в одном городе и делаем всё, чтобы жить было интереснее.

Отметим, ледяная скульптура Toyota Land Cruiser 200 на городской эспланаде — не просто зимний арт-объект. Фотографии с ним можно выложить в соцсети с хештегом #уменяточнобудетLandCruiser и принять участие в розыгрыше детской модели Land Cruiser. Подведение итогов розыгрыша пройдёт 28 февраля 2020 года в instagram-аккаунте @verra.perm.

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