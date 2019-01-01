Григорий Серёдкин Мать укушенного собакой ребёнка отсудила 40 тыс. руб. у хозяйки животного Поделиться Поделиться Твитнуть

Жительница Краснокамска отсудила компенсацию в размере 40 тыс. руб. у хозяйки собаки, укусившей её дочь. Об этом сообщает телекомпания ВЕТТА.

В июле 2018 года собака породы питбуль укусила ребёнка за ногу. С полученными ранами девочку доставили в хирургическое отделение Краснокамской городской больницы, где пострадавшей наложили швы. Психодиагностическое обследование установило, что после происшествия у ребёнка появилась боязнь выходить в подъезд и на улицу.

Мать ребёнка обратилась в суд с иском к хозяйке животного. Суд постановил, что хозяйка не предприняла меры предосторожности, которые позволили бы избежать нападения собаки, и обязал её компенсировать пострадавшей моральный и материальный ущерб. Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда оставила решение без изменения.



