«Уралкалий» — победитель конкурса ИТ-индустрии «Проект года — 2019» Поделиться Поделиться Твитнуть

Проект ПАО «Уралкалий» «Внедрение горно-геологической информационной системы — ГГИС (цифровой двойник рудника)» стал лучшим ИТ-проектом России и стран СНГ (категория — «Лучшее отраслевое решение, номинация — «Металлургия и непрерывное производство») по версии профессионального сообщества лидеров цифровой трансформации GlobalCIO|Digita lExperts. К конкурсу было допущено 193 ИТ-проекта.

Уникальная для российской калийной отрасли горно-геологическая информационная система (ГГИС) внедрена в опытно-промышленную эксплуатацию на всех рудниках компании и призвана повысить безопасность ведения горных работ. ИТ-решение аккумулирует и структурирует в едином трёхмерном информационном пространстве горно-геологические данные при отработке Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. В ГГИС анализируется и хранится информация обо всех горных выработках, о залегании пластов, качественных показателях полезного компонента в руде, объёмах пустот и закладочных работах, а также проектные и другие показатели. На основе ИТ-разработки формируется перспективный план горных работ. Система предназначена для решения сложных горных, маркшейдерских, геологических задач и расчётов. Для этого в систему внесены оцифрованные архивные данные по разработке калийных солей с 1927 года — начала проходки первого рудника в Соликамске.

С различными модулями ГГИС в онлайн-режиме работают более 300 специалистов «Уралкалия» — горняки, геологи, маркшейдеры, геомеханики, а также эксперты АО «ВНИИ Галургии» и Горного института Уральского отделения РАН.

Эдуард Смирнов, директор по недропользованию ПАО «Уралкалий»:

— Безопасность ведения горных работ — наш главный приоритет. Уникальная горно-геологическая информационная система является современным инструментом управления горнодобывающим производством и позволяет эффективно и безопасно разрабатывать Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей.

Кирилл Алифанов, директор по информационным технологиям ПАО «Уралкалий»:

— Ценность премии для нас заключается в том, что она выдаётся не производителем подобных систем, а присуждается голосованием среди профессионалов ИТ-отрасли. Создание и внедрение такой сложной и комплексной системы стало возможным благодаря эффективному взаимодействию между заказчиком системы — дирекцией по недропользованию — и дирекцией по информационным технологиям «Уралкалия».

Источник - пресс-служба ПАО «Уралкалий»