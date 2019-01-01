Оркестр Пермской оперы будет выступать в Зальцбурге Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский театр оперы и балета и Зальцбургская филармония в Австрии заключили соглашение о сотрудничестве. Партнёрство предполагает совместные концертные программы с участием оркестров обеих культурных институций и взаимные визиты на различные проекты главных дирижёров: Артёма Абашева в Зальцбург и Элизабет Фукс в Пермь.

Лидер Зальцбургского филармонического оркестра — одна из самых знаменитых женщин-дирижёров Австрии, ее называют «страстной и мощной, трогательной и ошеломляющей».

Андрей Борисов, генеральный директор Пермского театра оперы и балета:

— Объединение двух коллективов возможно в тех случаях, когда речь идёт о крупных симфонических произведениях. Например, о Восьмой симфонии Малера или Девятой симфонии Бетховена. Эти произведения предложила главный дирижёр Зальцбургского филармонического оркестра Элизабет Фукс.

Кстати, Элизабет одного поколения с главным дирижёром Пермского театра оперы и балета Артемом Абашевым. И оба перфекционисты. Мы также рассчитываем, что, несмотря на плотные графики, в недалеком будущем Артёму Абашеву удастся выступить в Зальцбурге (его дирижерская манера импонирует им), а Элизабет Фукс сможет приехать в Пермь и поработать с нашим оркестром (она готова исполнить у нас Моцарта).

Элизабет Фукс, музыкальный руководитель и главный дирижёр Зальцбургского филармонического оркестра:

— Прошедшие встречи и обмен идеями были многообещающими: нас ждёт будущее, полное проектов, пересекающих границы разума и искусства. В следующий раз мы встретимся уже в Перми, чтобы детально поработать над проектами. Мы с нетерпением ждём этого сотрудничества.