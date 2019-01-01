Премьера современного мальтийского композитора Алексея Шора в Пермской филармонии Поделиться Поделиться Твитнуть

В рамках абонемента «Виват, ансамбль!» состоится единственный концерт знаменитого трио имени Хачатуряна из Армении. Выступление приурочено к 20-летию коллектива.

На широкий экран России, Армении и Японии вышла премьера удожественного фильма «Танец с саблями» — биографическая история об Араме Ильиче Хачатуряне и его шедевральном музыкальном творении, которое он написал будучи эвакуированным в Пермь. События разворачиваются осенью 1942 года, в разгар Великой Отечественной войны. Накануне финальной репетиции балета «Гаянэ» Арам Ильич Хачатурян получает приказ от вышестоящего руководства создать ещё один неповторимый танец. Для этого у мэтра есть всего лишь восемь часов. Вопреки всему, Хачатуряну удаётся создать настоящий шедевр. «Танец с саблями» стал самым исполняемым произведением современности…

Именно эту музыку трио имени Хачатуряна исполняет на бис каждый раз, когда посещает Пермь с концертами. Надо ли говорить, как важна для музыкантов каждая встреча с жителями и музыкальной интеллигенцией города, где в войну жил и творил их кумир!

Кроме того, важной частью жизни ансамбля являются связь с Домом-музеем Арама Хачатуряна в Ереване, который можно назвать творческой лабораторией музыкантов. Здесь были записаны диски трио, регулярно проходят концерты и реализуются образовательные проекты, инициированные музыкантами ансамбля.

Для концерта в Пермской филармонии подготовлена особая программа, которая впечатляет продуманностью, объединяющей эпоху и жанры. Впервые в Перми будет исполнена «Элегия» Йозефа Сука — чешского композитора и скрипача конца XIX — начала XX веков, ученика и зятя Антонина Дворжака — представителя романтизма, создателя чешской национальной музыкальной школы. К слову, сочинение самого Дворжака тоже прозвучит. Это будет Трио №3 фа минор, опус 65. Великолепно вписывается в тему развития международных связей Пермской филармонии и о. Мальта премьерное исполнение «Шубертанго» Алексея Шора — современного американо-мальтийского композитора, композитора-резидента Мальтийской филармонической академии и Армянского государственного симфонического оркестра.

Добавим, что музыкальная критика отмечает виртуозное исполнение, истинную музыкальность и чувство стиля трио им. Хачатуряна.

10 февраля в 19:00. Органный концертный зал. 6+

В нынешнем составе — Армине Григорян, фортепиано, Карэн Шахгалдян, скрипка, Карен Кочарян, виолончель, — коллектив выступает с 2006 года. В 2008 году ансамбль переименовался в трио имени выдающегося армянского композитора Арама Ильича Хачатуряна. В феврале 2019 года прошёл концертный тур ансамбля в Италии, а в апреле состоялись концерты в Варшаве и Мюнхене. 6 июня, в день рождения Арама Хачатуряна, музыканты выступили на открытии 15-го Международного конкурса имени Хачатуряна в Ереване вместе с Государственным симфоническим оркестром Армении, исполнив произведение композитора Георгса Пелециса, ученика Хачатуряна, написанное специально к юбилею трио. В октябре, кроме концертов в Москве, Петербурге, Сочи и Краснодаре, состоялся тур в Мексику, в рамках которого ансамбль выступил в том числе на знаменитом фестивале Cervantino.

Трио имени Хачатуряна было создано как трио Arsika в 1999 году. Ансамбль гастролировал в США, Швейцарии, Центральной и Южной Америке, Канаде, Великобритании, Германии, Австрии, Японии, Австралии, Китае, Испании, Мальте, Литве, Латвии, Болгарии, Чехии, России, Молдавии, Грузии и Армении. Музыканты выступали в таких залах, как Musikverein в Вене, Laiezhalle в Гамбурге, Gewandhaus в Лейпциге, Gasteig-Philharmonie в Мюнхене, Suntory hall в Токио, Koerner Hall в Торонто. Участвовали в таких фестивалях, как Schubertiade в Лозанне, Festival de las Artes в Коста-Рике, Russiche Kammermusikfest в Гамбурге, Международный музыкальный фестиваль на Мальте. Выступления трио неоднократно транслировались по радио и телевидению. Ансамблем записано девять дисков, посвящённых армянской и русской музыке.

Источник — пресс-служба Пермской краевой филармонии