Евгения Пастухова выпускающий редактор Муниципальных служащих накажут за задержку зарплат Поделиться Поделиться Твитнуть

Как стало известно «Новому компаньону», и.о. председателя правительства Пермского края Ольга Антипина поручила провести служебные проверки по фактам задержки выплаты аванса за январь 2020 года сотрудникам муниципальных школ в 22 территориях края. Речь идёт, в первую очередь, об объединившихся территориях. Среди них — Александровский, Гайнский, Берёзовский, Уинский муниципальные округа.

«Кто-то после объединения вовремя не сменил реквизиты, кто-то современно не завёл платежи», — говорит собеседник.

Отметим, что на сегодня проблема уже решена, деньги выплатили.





Однако краевые власти поручили главам территорий разобраться в ситуации и принять меры в отношении ответственных лиц.