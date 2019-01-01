Григорий Серёдкин В 2019 году прибыль краевых предприятий ГУФСИН составила 54 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Предприятия службы исполнения наказаний Пермского края, по итогам 2019 года, получили прибыль в размере 54 млн руб. Это на 7,3 млн больше плановых показателей, сообщает «Российская газета».

Всего же предприятия ГУФСИН произвели товаров и оказали услуг на 1,1 млрд руб. Однако производственный потенциал исправительных учреждений используется не в полном объёме.

Юрий Лымарь, начальник ГУ ФСИН по Пермскому краю:

— Сегодня наши производственные мощности загружены на 60%. К оплачиваемому труду привлечены 5,2 тыс. осуждённых. Это 33% от общего числа лиц, находящихся в местах лишения свободы.

От занятости заключённых зависит оплата труда. В 2019 году средний заработок осуждённых в Прикамье составил 3,4 тыс. руб. в месяц. По плану он должен составлять 4,8 тыс. руб. в месяц. В 2018 году показатель составлял 4 тыс. руб. в месяц.





Для повышения уровня занятости заключённых пермское ГУ ФСИН заключило 99 госконтрактов на оказание услуг и выполнение работ. Сумма контрактов составила 51 млн руб. При этом были трудоустроены 306 осуждённых.



