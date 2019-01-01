Григорий Серёдкин
В 2019 году прибыль краевых предприятий ГУФСИН составила 54 млн руб.
Предприятия службы исполнения наказаний Пермского края, по итогам 2019 года, получили прибыль в размере 54 млн руб. Это на 7,3 млн больше плановых показателей, сообщает «Российская газета».
Всего же предприятия ГУФСИН произвели товаров и оказали услуг на 1,1 млрд руб. Однако производственный потенциал исправительных учреждений используется не в полном объёме.
Юрий Лымарь, начальник ГУ ФСИН по Пермскому краю:
— Сегодня наши производственные мощности загружены на 60%. К оплачиваемому труду привлечены 5,2 тыс. осуждённых. Это 33% от общего числа лиц, находящихся в местах лишения свободы.