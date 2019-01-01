Жители Губахи поддержали проекты строительства новых установок на «Метафраксе» Поделиться Поделиться Твитнуть

3 февраля в Губахе состоялись публичные слушания в рамках общественного обсуждения проектов по строительству на ПАО «Метафракс» установок параформальдегида и формалина. Участие в обсуждении приняло более 370 жителей Губахи и Кизела, а также представители экспертного сообщества, органов власти, депутаты Законодательного собрания и городской думы. «Метафракс» регулярно обсуждает проекты крупных инвестпроектов с общественностью. Так, общественные обсуждения компания проводила в 2016 году перед началом реализации проекта по строительству комплекса «Аммиак-карбамид-меламин».

Слушания открыли глава Губахинского городского округа Николай Лазейкин и первый заместитель генерального директора «Метафракса» Виктор Майер. По словам Виктора Майера, реализация проектов позволит создать более 40 дополнительных рабочих мест и увеличить объём налоговых отчислений в бюджеты всех уровней на 100 млн руб., начиная с 2022 года. Общий объём инвестиций в проекты оценивается в 5,2 млрд руб. Закончить строительство технологических объектов компания планирует во второй половине 2021 года.

Параформальдегид является продуктом импортозамещения.

Ранее генеральный директор «Метафракса» Владимир Даут сообщал, что этот продукт в России не производится и импортируется из Европы и Китая: «Строительство установки на ПАО «Метафракс» позволит компании полностью обеспечить отечественных потребителей и снизить зависимость от импорта. Часть продукции будет поставляться на экспорт в Европу, Северную Америку и Южную Корею».

В ходе слушаний были подробно рассмотрены вопросы экологической безопасности новых объектов. Своими мнениями поделились учёные — эксперты из Института проектирования, экологии и гигиены, «Независимого института общественной экологической экспертизы и аудита» и «Центра общественной экологической экспертизы». Установка формалина будет оснащена современным газоочистным оборудованием для обезвреживания отходящих газов путем окисления до безопасных компонентов: углекислый газ и вода. Производство формалина предусматривается по безотходной технологии.

Виктор Майер пояснил, что установка 55%-го формалина проектируется взамен выведенных из эксплуатации устаревших агрегатов 37%-го формалина: «Количество выбросов от новой установки формалина в пять раз меньше, чем было на старых агрегатах формалина, где для этой цели использовались факельные установки».

На современных установках отходящие газы не сжигаются в открытом пламени, а проходят термическое окисление в закрытом режиме. Всего же с учётом вывода из эксплуатации установки формалина, построенной по технологии 60-70-хх годов прошлого века, валовый выброс вредных веществ, в том числе диоксида азота, сократится более чем в два раза.

По словам руководителя отдела экологического проектирования «Института проектирования прикладной экологии и гигиены» Анны Поповой, оценка воздействия на атмосферный воздух установки параформальдегида выполнена с учётом действующего предприятия. Санитарно-защитная зона предприятия не изменится, санитарная зона новых установок существенно ниже. В целом, результаты расчетов загрязнения атмосферного воздуха свидетельствуют о том, что приземные концентрации загрязняющих веществ на границе санитарных зон и на границе ближайшей селитебной территории не превышают гигиенические нормативы. Вклад проектируемого производства параформальдегида в суммарные выбросы незначителен — около 0,01 %. Предельно допустимая концентрация (ПДК) ни по одному из компонентов не будет превышена.

Вице-президент «Независимого института общественной экологической экспертизы и аудита» Юрий Белозёров в своём выступлении подчеркнул, что реализация принятой проектом системы природоохранных, технических и технологических мероприятий позволит минимизировать воздействие на окружающую среду. В ходе диалога с залом руководители ПАО «Метафракс» и эксперты подробно ответили на все вопросы участников слушаний. В итоге присутствовавшие на заседании жители поддержали представленные проекты.

Поставщиком оборудования и технологии для производства параформальдегида станет датская инжиниринговая компания GEA Process Engineering. С целью обеспечения установки параформальдегида мощностью 30 тыс. тонн в год сырьём (формалином) проектом предусматривается строительство установки формалина проектной мощностью 181 тыс. тонн в год. Лицензиаром выбранной технологии производства формалина является компания Dynea AS (Норвегия). Проект поддержан на региональном уровне. 6 июня 2019 года в рамках Петербургского международного экономического форума состоялось подписание специального инвестиционного контракта о реализации проекта по строительству в Губахе промышленных установок формалина и параформальдегида. В рамках публичных слушаний в центральной библиотеке Губахи (ул. Дегтярева, 9) открыта общественная приёмная, где можно ознакомиться с проектами и документацией об оценке воздействия новых установок на окружающую среду.

Источник — пресс-служба ПАО «Метафракс»