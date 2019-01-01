Мария Сыропятова Городские власти вновь корректируют схему нестационарной торговли Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми утвердила проект постановления, который предусматривает включение в схему нестационарной торговли (НТО) 37 новых мест под размещение киосков и павильонов. Кроме того, сейчас готовится ещё один аналогичный документ, дополнительно предусматривающий ещё 140 мест.

Больше всего мест (12) предназначено для торговли овощами и фруктами. Восемь точек отведено для торговли хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями, пять — газетами и журналами, четыре — рыбой, по две — молоком и непродовольственными товарами, одна — мороженым и прохладительными напитками, три — отведены под общепит. При этом на 19 участках можно расположить павильоны, на 18 — киоски. Две трети новых мест (25) находятся в Орджоникидзевском районе, семь — в Мотовилихинском, по два — в Дзержинском и Кировском районах, одно — в Свердловском районе Перми.

В мэрии пояснили, что новые точки для НТО были отобраны на основании предложений районных администраций. Они формируются в том числе с учётом мнения предпринимателей. Кроме того, в диалоге с предпринимательским сообществом откорректирован типовой договор на размещение НТО, снижены штрафы за нарушение некоторых условий договора (с 50% до 25% от стоимости аренды за год), продлён срок оплаты за первый год аренды (было — «30 дней с даты заключения договора», стало — «в течение года).

Предприниматели отмечают, что в мэрии учли не все предложения по новым местам под НТО, которые предлагал бизнес.

Дмитрий Ерёмин, владелец сети газетных киосков:

— В конце прошлого года мы предлагали включить 12 мест под киоски печати в муниципальную схему. В постановлении администрации есть пять мест — именно из нашего списка. И постепенно количество мест под киоcки печати в Перми увеличивается.

Екатерина Безгодова, руководитель ассоциации «За защиту НТО»:

— Сейчас мы находимся в переговорах с администрацией о включении новых мест для киосков и павильонов в схему нестационарной торговли. По крайней мере, пока в предложениях администрации Перми очень мало мест, которые мы предлагали ещё осенью. Верим, что интересы предпринимателей будут учтены в будущем.

Напомним, что изначально в новой муниципальной схеме нестационарной торговли (в момент утверждения, в августе 2018-го) было предусмотрено 570 мест. Весной 2019 года их число выросло до 627, в ноябре — до 652.