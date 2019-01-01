Экспедиция «Пермь — Ямал 2020» презентовала Пермский край за Полярным кругом Поделиться Поделиться Твитнуть

Два внедорожника Toyota прошли 5300 км по пяти регионам, чтобы участники экспедиции рассказали о Пермском крае за полярным кругом и открыли Ямал для пермяков. Генеральным партнёром экспедиции стала компания VERRA, традиционно поддерживающая проекты по популяризации Пермского края.

В первые дни января команда путешественников из Пермского края отправилась на Ямал. Илья Бармин, Александр Люкшин, Максим Мельников, Юлия Мельникова, Виктор Непомнящий и Александр Дорохин — они отправились на север с миссией объединения регионов. Официальными автомобилями экспедиции стали два внедорожника Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Hilux, адаптированные для движения по сложным дорогам северных регионов. Эти автомобили и необходимое снаряжение экспедиции предоставила компания VERRA, официальный дилер Toyota в Пермском крае, в рамках проекта автомобильных путешествий VERRA Travel.

Илья Бармин, участник экспедиции «Пермь-Ямал 2020»:

— Мы хотели исследовать жизнь людей в северных регионах. Их культуру, быт и ценности территорий. При этом дарить новогодние подарки и угощения с земли Пермской. Важной целью для нас является развитие внутреннего туризма и продвижение Пермского края. На протяжении маршрута мы подарили более 100 карт, путеводителей, каталогов о главных достопримечательностях Пермского края, предоставленные ТИЦ «Пермь Великая».

Пермяки провели travel-встречу в музее имени Шемановского в Салехарде, где поделились своими идеями по развитию внутреннего туризма, культурному обмену и опытом организации экспедиций. Ребята рассказали о достопримечательностях Пермского края и подарили новым знакомым сувениры с пермской земли. Теперь на Ямале есть символический кусочек пермского периода. О теплой встрече с пермской экспедицией в своем инстаграме написал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

«С самого заезда в город глубокой ночью нас впечатлило гостеприимство, эмпатия местных жителей и участие администрации региона. И это не мудрено: когда мы общались с местными жителями о ценностях жизни на Ямале, почти у каждого был ответ: «Главное здесь — это люди. Надежные, честные». И это правда», — вспоминают участники экспедиции «Пермь-Ямал 2020».

Конечным пунктом экспедиции был назван мыс Каменный, где находится гигантский нефтеналивной терминал, единственный в мире за Полярным кругом стоящий на воде. Но аномально тёплая зима нарушила планы путешественников — финальный отрезок зимника был закрыт, поэтому экспедиции пришлось изменить маршрут. Взамен мыса Каменный участники экспедиции добрались до гор Полярного Урала и поднялись на гору Рай-Из. Несколько дней ребята провели на стойбище оленеводов-ненцев. Коренным жителям тундры участники экспедиции приготовили ценные подарки: предметы быта, детские развивающие игрушки, продукты и угощения из Пермского края, а также прямо в чуме провели мастер-класс по рисованию на воде для нескольких ненецких семей, обучили основным техникам и оставили все необходимое для рисования. И дети, и взрослые были в восторге и ещё долго после мастер-класса показывали свои работы друг другу и фотографировались с ними.

«Мы провели два ЧУМовых дня с коренными ненцами и четырьмя сотнями оленей. Вы знаете, это как соприкосновение двух миров. Причём, объединяет нас простота и любовь к жизни, природе, — рассказывают участники экспедиции. — Мы были поглощены рассказами о традициях, быте, их устройстве жизни, которое передаётся уже много веков. Чум, ягушка, малица, кисы, нарта, аргиш, хорей — наши путеводные слова в жизнь ненцев. ЯНАО и ХМАО — аббревиатуры, за которыми стоит целый мир! Мы обязательно вернёмся!»

Экспедиция на Ямал заняла 12 дней. Участники экспедиции проехали 5300 км, в том числе 1100 км по суровым серверным зимникам. По подсчётам участников экспедиции, время в движении составило более 100 часов. Весь маршрут экспедиция на двух внедорожниках Toyota прошла без каких-либо технических проблем, а на северных зимних и снежных трассах Северного Урала экспедиция неоднократно оказывала помощь сошедшим с трассы автомобилям. Внедорожники Toyota справились со всеми поставленными задачами и в очередной раз зарекомендовали себя как надёжных партнёров, ведь не зря они так популярны в регионах со сложными климатическими условиями.

Анна Бояршинова, генеральный директор компании VERRA:

— Мы с радостью поддержали экспедицию «Пермь-Ямал 2020», в таких поездках есть две большие ценности. Во-первых, участники экспедиции отправились за полярный круг открыть два региона навстречу друг другу. Мы пермская компания и всегда поддерживаем популяризацию родного Пермского края за его пределами. Связи между регионами — туристические, деловые — это очень важно, и мы знаем, что в ЯНАО и ХМАО также есть наши клиенты и друзья VERRA. Во-вторых, мы поддерживаем саму идею необычных ярких путешествий. Именно в путешествиях мы учимся смотреть на мир новым взглядом, растем и развиваемся, становимся лучше и мудрее.

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