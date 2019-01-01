Магазины «Мир домашней техники» в Перми перейдут в сеть RBT Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская сеть магазинов «Мир домашней техники» меняет собственника. Четыре магазина, принадлежавших индивидуальному предпринимателю Владимиру Сухоносову, продолжают работу под брендом RBT. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономияческого развития Пермского края.

Ещё один магазин МДТ работает под управлением предпринимателя Галины Шавриной, но также в скором времени перейдёт в сеть RBT. Действующий персонал магазинов сохранит работу.