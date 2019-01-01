Григорий Серёдкин Никита Белых переведён из тюремной библиотеки на производство мягких игрушек Поделиться Поделиться Твитнуть

Источник фото - «Новая газета»

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых переведён из тюремной библиотеки в цех по производству мягких игрушек. Комиссию из центрального аппарата ФСИН удивило привилегированное положение заключённого, оборудовавшего в библиотеке колонии «комнату отдыха», сообщает «Новая газета».

Согласно ч. 1 ст. 103 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, осуждённый к лишению свободы обязан трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией исправительных учреждений. Также по решению суда Белых обязан выплатить многомиллионный штраф. Следовательно, осуждённый обязан нести в колонии трудовую повинность.

Никита Белых отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима №5 УФСИН России по Рязанской области (село Клекотки Скопинского района).

Напомним, Никита Белых в 2001 году был избран депутатом Законодательного собрания Пермской области. В этот же период он работал заместителем, а затем председателем комитета по экономической политике и налогам. В марте 2004 года Белых стал вице-губернатором Пермской области. В 2009 году он занял пост губернатора Кировской области. Белых был задержан летом 2016 года в Москве при получении 150 тыс. евро от гражданина Германии Юрия Судгаймера, члена совета директоров Нововятского лыжного комбината. В праздничном пакете также была бутылка вина. Губернатора обвинили в получении взятки в размере €400 тыс. (по версии следствия, при встрече была передана последняя часть общей суммы). Белых свою вину не признал. В феврале 2018 года Белых приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.