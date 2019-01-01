В Госдуму внесён законопроект о «народном бюджетировании» Поделиться Поделиться Твитнуть

Фракция «Единая Россия» 3 февраля внесла в Госдуму законопроект об инициативном, или «народном», бюджетировании, сообщает официальный сайт партии. Законопроект предполагает, что граждане сами смогут решать, на что в первую очередь потратить средства местного бюджета. По словам секретаря Генсовета партии Андрея Турчака, практика в регионах показывает, что такой подход весьма эффективен: люди на местах лучше знают, что нужно изменить, чтобы жизнь в их районе, посёлке, городе стала комфортнее.

Андрей Турчак секретарь Генсовета партии «Единая Россия»:

— Законопроект о «народном бюджете» создаёт прозрачные и единые условия для того, чтобы распространить эту практику на всю страну. В каждом селе, в каждом муниципалитете люди смогут сами расставлять приоритеты в ремонтных работах, благоустройстве и в других важных для них вопросах. До сих пор подобные проекты существовали каждый сам по себе, на уровне местных актов и законов. Как следствие, всего 1% бюджетных средств на сегодняшний день тратится с учётом мнения граждан. Президент России Владимир Путин поручил увеличить в пять раз финансирование проектов, предложенных жителями. Наш законопроект во многом направлен на решение этой задачи.

Игорь Сапко, депутат Государственной думы ФС РФ:

— В Пермском крае тему инициативного бюджетирования мы развиваем давно. За это время программа уже показала свою эффективность. На 2020 год в бюджете региона на реализацию этого направления и инициатив ТОС заложены средства в размере 207 млн руб. Программа нашла большой отклик у муниципалитетов, показала заинтересованность и вовлечённость самих жителей. В этом году на конкурс поступило 475 заявок, победителями стали 185 проектов. Принятие законопроекта на федеральном уровне станет хорошим стимулом для внедрения этой практики в других регионах.



