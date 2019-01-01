Григорий Серёдкин «Пермэнергосбыт» предоставит возможность раздельной оплаты коммунальных услуг Поделиться Поделиться Твитнуть

ПАО «Пермэнергосбыт» исполнило предупреждение Управления ФАС по Пермскому краю о предоставлении потребителям возможности раздельно оплачивать коммунальные услуги по единой платёжной квитанции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Александр Плаксин, руководитель Управления ФАС по Пермскому краю:

— В установленный срок ПАО «Пермэнергосбыт» исполнило предупреждение антимонопольной службы. Теперь потребители могут раздельно оплачивать коммунальные услуги, включённые в единую платёжную квитанцию. Образовавшаяся задолженность потребителя теперь отражается как в целом по всем услугам, так и по каждой из услуг в отдельности.

В ПАО «Пермэнергосбыт» эту информацию подтвердили. Раздельно оплатить услуги можно как в личном кабинете на сайте компании, так и непосредственно в отделениях.

Напомним, в результате многочисленных жалоб от жителей региона на единые платёжные квитанции от ПАО «Пермэнергосбыт» УФАС усмотрело в действиях компании признаки нарушения антимонопольного законодательства. Функционал ПАО «Пермэнергосбыт» не предусматривал возможность оплаты разных видов коммунальных услуг из единой квитанции по отдельности, например, только электроэнергию. Это позволяло компании, в случае неполной оплаты суммы, указанной в квитанции, распределять полученные от потребителя средства пропорционально между всеми указанными в квитанции услугами.

В декабре 2019 года ведомство вынесло поставщику электроэнергии предупреждение, согласно которому компания была обязана до конца января 2020 года обеспечить потребителям возможность раздельной оплаты коммунальных услуг в квитанции.