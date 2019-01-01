Главный федеральный инспектор откроет в пермском «Городе сердца» новую операционную Поделиться Поделиться Твитнуть

В Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии им. С. Суханова 7-— февраля пройдёт международный симпозиум. Представители ведущих кардиохирургических центров Перми, Москвы, Астрахани, Томска, Хабаровска, Челябинска, а также специалисты из США, Италии, Бразилии поделятся практическим опытом и проведут пять операций.

В рамках симпозиума 7 февраля в пермском центре будет открыта новая операционная для выполнения интервенционных процедур для лечения самых сложных нарушений ритма сердца. В церемонии открытия примет участие главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников.

Международный симпозиум «Сухановские чтения» приурочен ко дню рождения основателя пермской кардиохирургической школы, выдающегося сердечно-сосудистого хирурга и учёного профессора Сергея Германовича Суханова — 2 февраля ему исполнилось бы 67 лет.

Сергей Суханов признан в России и за рубежом одним из самых оперирующих хирургов. Им освоены практически все виды операций на сердце и сосудах. На его счету более 20 тыс. операций, 15 тыс. из которых — на открытом сердце.