Дмитрий Самойлов приказал главам районов отчитаться об уборке снега в Instagram Поделиться Поделиться Твитнуть

Главы районов Перми в течение недели будут обходить вверенные им территории пешком и отчитываться об этом в своих instagram-аккаунтах. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.

Решение связано с сильными снегопадами. В ночь на 4 февраля сумма выпавших осадков составит 4-6 мм за 12 часов. Днём интенсивность осадков уменьшится, скорость порывистого ветра составит до 15 м/с. Также прогнозируется, что 4 февраля станет самым тёплым днем недели — температура воздуха поднимется до +1 градуса.

Подрядным организациям поставлена задача использовать разные противогололёдные реагенты, совершая весь цикл подсыпки и прометания улиц.

В течение недели рейды глав районов продолжатся, жители могут предлагать маршруты для обхода в комментариях на их страницах в instagram. Публичные отчеты руководителей районов можно увидеть по хештегу #ногамиглавырайона.