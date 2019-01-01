В Перми зафиксировано превышение норм вредных веществ в воздухе Поделиться Поделиться Твитнуть

С июня по декабрь 2019 года в Перми проводились наблюдения за качеством воздуха. Замеры производились в зоне жилых домов в Дзержинском районе и на автомагистралях города, сообщает телекомпания ВЕТТА.

В результате наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в Дзержинском районе из 768 определений установлено девять случаев превышения максимально допустимых показателей веществ. В воздухе были обнаружены хлорид водорода, взвешенные вещества, ксилол, этилбензол.

В результате наблюдений за состоянием атмосферного воздуха рядом с городскими магистралями в течение 2019 года из 640 определений установлено восемь случаев превышения показателей допустимых веществ: формальдегида, ксилола, этилбензола.