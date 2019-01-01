Обзор пермской газеты «Новый компаньон» от 4 февраля Поделиться Поделиться Твитнуть

Попали под проезд. Депутаты повысили стоимость проезда в общественном транспорте на 30%.

«Завод Шпагина» превращается в дичайший винегрет». Директор Музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева — о планах на год и перспективах пермской культурной политики.

«Мы тоже нуждаемся в правде». Владелец сети отелей «Карамель» Сергей Щербаков арестован до 20 марта.

Относительная собственность. Власти Перми и владельцы гаражей продолжают спорить о законности боксов. Рассказываем, почему ситуация с их незаконным сносом, как в Разгуляе, может повториться ещё не раз.

Точка входа. Как выживают пермские производители под давлением федеральных сетей.

Любовь против роботов. Декан социально-гуманитарного факультета НИУ ВШЭ в Перми Динара Гагарина — о том, как победить роботов и чему учиться сегодня, чтобы быть конкурентоспособным завтра.

Куда катится шар. Почему боулинг в Перми умирает.

«Перенарезке округов всегда уделяют излишнее внимание». Председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин — о предстоящих выборах губернатора и перенарезке округов к 2021 году.

Раскатали рынок. Рынок продаж автомобилей не показывает желаемую динамику, что вносит свои коррективы в доходность компаний-автодилеров. Как итог — новые дилерские контракты и поглощения ослабевших игроков рынка.

Распад «СССР». Почему закрылся самый большой танцевальный ресторан Перми.

«Важно снять табу с темы онкологии». Доктор медицинских наук Людмила Банковская — о том, как телемедицина улучшает качество онкологической помощи и почему онкопациентам нужна психологическая поддержка.

Что есть в «Нолане». Колонка Олега Андрияшкина.

В поисках берега. В галерее «Марис-Арт» открылась персональная выставка Михаила Павлюкевича.