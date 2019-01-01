Дарья Крутикова Услуги в шаговой доступности В Перми открылось ещё одно отделение МФЦ Поделиться Поделиться Твитнуть

Спрос пермяков на услуги многофункционального центра растёт. В связи с этим увеличивается и количество новых офисов. На этот раз свои двери для горожан распахнул МФЦ в микрорайоне Пролетарском. Офис расположен в торговом центре «Лето» по адресу ул. Докучаева, 50л.

Долгожданное открытие

Это первый МФЦ, расположенный в микрорайоне, и третий по счёту, открытый в Пермском крае на площадке торгового центра. В августе прошлого года отделение «Мои документы» появилось в ТЦ «Новый» в селе Култаево, а в конце декабря новый филиал открылся в ТЦ «Парк Авеню» (проспект Парковый, 23).

Появление отделения в правобережной части города стало важным событием для жителей сразу двух микрорайонов — Пролетарского и Железнодорожного. Раньше для получения услуг в МФЦ им нужно было ездить в центр или в Кировский район. Теперь же все вопросы с документами можно решить в шаговой доступности от дома.

Удобно всем

По словам руководства МФЦ, открытие нового центра было обусловлено жизненной необходимостью: район активно растёт и развивается, появляются новые жилые комплексы. Живущим здесь пермякам неудобно ездить за получением госуслуг в другие офисы.

«В последние годы в правобережной части Дзержинского района велась активная застройка, количество жителей увеличилось, при этом для оформления каких-либо документов они были вынуждены ездить в соседние районы. Поэтому мы уверены, что новый офис не будет испытывать дефицита в посетителях, так как потребность в услугах очень высока», — рассказал Леонид Громов, руководитель ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ».

Новое отделение «Мои документы» имеет удобное расположение. Офис находится на втором этаже торгового центра, при этом для комфорта посетителей в здании имеется эскалатор. Среди преимуществ размещения МФЦ в торговом центре также стоит отметить удобные подъездные пути, наличие вместительной парковки для автомобилей и, конечно, возможность совмещать поход по магазинам с решением важных жизненных вопросов.

Первое время офис будет работать в тестовом режиме. Заявителей будут принимать в трёх окнах, обратиться в МФЦ можно будет со вторника по субботу с 11:00 до 19:30. Выходные дни — воскресенье и понедельник. Впоследствии количество окон будет увеличено до пяти, а филиал планируется перевести на шестидневный график работы.

Больше возможностей

Сегодня многофункциональные центры обеспечивают комфортное, простое и доступное взаимодействие жителей края с органами государственной власти всех уровней. Кроме того, популярность учреждения растёт вместе с перечнем предоставляемых услуг.

Так, в 2019 году список пополнился 38 новыми услугами. На сегодняшний день пермяки имеют возможность получить через МФЦ более 900 видов услуг. Всего же в прошлом году пермские МФЦ оказали более 3 млн услуг.

В частности, с 2019 года во всех отделениях «Мои документы» ведётся приём жителей, желающих решить вопросы, связанные с вывозом бытовых отходов. Через МФЦ пермяки могут подать заявление региональному оператору «Теплоэнерго» о внесении изменений в сведения о количестве зарегистрированных в индивидуальном или многоквартирном жилом доме, о возврате ошибочно уплаченных денежных средств и смене собственника.

Подать жалобу в Роспотребнадзор на качество товаров и услуг также можно через многофункциональные центры. Помимо этого, в восьми филиалах для посетителей, которым необходима помощь в составлении претензии, организовано консультирование со специалистами Роспотребнадзора по видеосвязи.

На все случаи жизни

В планах учреждения на 2020 год — открытие новых отделений в Березниках, а также дальнейшее расширение перечня услуг. В частности, министерство социального развития Пермского края передаст МФЦ 49 новых услуг. В многофункциональных центрах планируют начать выдавать свидетельства о рождении и о смерти.

«Для удобства заявителей в 2020 году во всех МФЦ в окнах специалистов будут установлены эквайринговые терминалы для уплаты госпошлины. В семи отделениях мы также планируем установить специальные криптокабины для выдачи биометрических загранпаспортов. С апреля посетителям филиала «Центральный-2» на ул. Куйбышева, 9 помогать в получении услуг будет человекоподобный робот. Он сможет принимать документы наряду со специалистами», — пояснили в краевом МФЦ.