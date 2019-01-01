Дмитрий Енцов журналист Со следующей недели от Перми I добавят две электрички Поделиться Поделиться Твитнуть

С 10 февраля на Горнозаводском направлении будут добавлены две дополнительные электрички, которые будут отправляться со станции Пермь I.

Как пояснили в краевом министерстве транспорта, в вечернее время будут курсировать два дополнительных электропоезда на 400 мест каждый по маршрутам Пермь I — Лёвшино (отправление — в 18:24, прибытие — в 18:52) и Лёвшино — Пермь I (отправление — в 19:12, прибытие — в 19:40). Время в пути составит 28 минут.

Напомним, с 27 января пригородные перевозки осуществляются до конечной станции Пермь II со стороны Главного направления и Пермь I со стороны Горнозаводского направления.