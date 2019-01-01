Вера Гиренко «Если ты не на связи, то тебя как бы и не существует» Эксперты подвели итоги десятилетия и поделились прогнозами Поделиться Поделиться Твитнуть

На «Часовом заводе» прошла дискуссия «Тренды десятилетия». Шесть экспертов из разных сфер науки рассказали аудитории о важнейших достижениях десятилетия в технологиях, экономике и политике, медицине и естественных науках, культурной и социальной жизни, а также сделали свои прогнозы на будущее.

С 2010 по 2020 год мир сильно изменился. У нас появились смартфоны, шлемы виртуальной реальности, криптовалюта, Tik-Tok и Грета Тунберг. В связи с этими и другими реалиями изменились наши потребности и возможности, немного изменился тип мышления. По словам директора Международной ассоциации риск-менеджеров Сергея Ивлиева, главные особенности прошлого десятилетия состоят в том, что непрерывно нарастали скорости технологических новшеств и появлялись новые типы связи и взаимодействия людей в Сети.

По последним данным, самая «густонаселённая» социальная сеть в мире — это Facebook, количество аккаунтов в ней достигает уже 2,3 млрд. Соцсети всё больше вытесняют реальное общение. В среднем человек проводит в интернете шесть часов в день, а в США этот показатель достигает 12 часов. А всё потому, что у нас появились удобные смартфоны, количество которых в мире достигло 30 млрд.

Технологии, заметил Сергей Ивлиев, всё теснее взаимодействуют с нашей повседневной жизнью. Практически никого уже не удивляет словосочетание «умный дом». «Алиса» уверенно завоёвывает сердца не только гиков, но и обычных горожан, которые высоко ценят комфорт.

Сергей Ивлиев, директор Международной ассоциации риск-менеджеров:

— Искусственный интеллект медленно и верно становится органичной частью нашей повседневной жизни. Благодаря компьютерному зрению скоро у нас повсеместно появится универсальный водитель-робот, который заменит людей. Для этого в мире уже трудятся более 40 млн разработчиков софта, и эта цифра будет только расти.

У технического прогресса есть тёмная сторона. Например, по словам Ивлиева, манипуляция общественным мнением станет ещё более виртуозной: технологии станут работать на это. Может появиться технология, которая позволит создать очень жизнеподобное изображение реального человека, что в разы увеличит количество «фейковых» новостей.

По словам доцента кафедры экономики и финансов гуманитарного факультета ПНИПУ Юлии Дубровской, глобальная цифровизация приведёт и к изменениям моделей труда и социальной жизни.

Юлия Дубровская, доцент кафедры экономики и финансов гуманитарного факультета ПНИПУ:

— К 2030 году нас станет на 1 млрд больше, продолжительность жизни вырастет, и наступит так называемая «серебряная» экономика, ориентированная на людей старшего поколения.

Главным типом потребления через десятилетие станет совместное, отдельные примеры которого существуют уже сейчас. В условиях дефицита ресурсов станет больше сервисов, подобных BlaBlaCar.

К 2030 году человечество ещё больше переместится из деревень в города. По данным ООН, на сегодняшний день 56% населения Земли живут в городах, через 10 лет эта доля приблизится к 70%, а к концу века — к 90%.

Юлия Дубровская:

— Для России это станет большой проблемой. У нас большая страна, территорию которой держит отчасти именно сельское население. Если люди переедут в города, то очень большие площади страны станут пустовать.

Экология — одна из ключевых проблем будущего. По прогнозам, в ближайшие 10 лет температура увеличится на 1,5 градуса по Цельсию. По-прежнему останется вопрос утилизации и переработки мусора.

Главный внештатный терапевт минздрава Пермского края Наталья Корягина считает, что в ближайшие десять лет медицина сместит акцент с лечения болезней на их профилактику.

Наталья Корягина, главный внештатный терапевт министерства здравоохранения Пермского края:

— Пациент станет активным участником процесса лечения, а врач будет выступать скорее как куратор этого процесса. Внимательность людей к своему здоровью растёт непрерывно. С 2010 года количество горожан, занимающихся спортом, увеличилось на 5,5%. В дальнейшем таких станет больше. Технологии неизбежно изменят взаимоотношения доктора и пациента. Уже сегодня можно получить консультацию врача онлайн, в будущем врач сможет на расстоянии контролировать ход лечения. В некоторых европейских странах доктора уже сейчас могут отслеживать по электронному кошельку пациента, купил он прописанное ему лекарство или нет.

Самые заметные открытия произошли в области естественных наук, где за минувшие 10 лет было вручено несколько Нобелевских премий. Об этих достижениях рассказал профессор кафедры философии Пермского университета Александр Внутских.

«В частности были открыты бозоны Хиггса — частицы, которые передают другим частицам свойство массы. За это в 2013 году Питер Хиггс удостоился Нобелевской премии.

Также среди самых важных открытий минувшего десятилетия, по версии Александра Внутских, — открытие первых потенциально обитаемых экзопланет: Kepler 22-b и трёх планет системы TRAPPIST-1. На этих космических телах есть жидкая вода, а значит — может быть жизнь. По словам эксперта, дело ближайшего десятилетия — исследовать эти планеты.

Печальное, но закономерное открытие состоит в том, что уровень диоксида углерода на данный момент на Земле — наибольший за всё время существования человека. По словам Александра Внутских, это противоречит концепции устойчивого развития, согласно которой мы должны передать нашим детям и внукам планету, пригодную для жизни.

«На данном этапе это неосуществимо. Нам нужно поработать и вложиться, чтобы планета стала пригодной для будущих поколений», — заметил профессор.

Профессор кафедры философии Пермского классического университета Сергей Комаров обратил внимание аудитории на то, каким станет человек и его отношения с миром и другими людьми в ближайшие десять лет. По его словам, бытие личности всё более будет определяться тем, насколько он «на связи» при помощи смартфона.

«Если ты не на связи, то тебя как бы и не существует», — подвёл итог учёный.

Человек всё больше переносит своё внимание с реального пространства и его объектов на виртуальный мир. «Мы даже дом в незнакомом городе ищем не в реальном пространстве, а на карте в смартфоне», — привёл пример эксперт. По его мнению, в будущем эти тенденции будут усиливаться. А помочь в этих условиях достаточно нестабильного существования поможет переход от знаний к действиям: жизнь должна быть переориентирована с накопления информации на активную практику.

Завершила серию прогнозов доцент департамента менеджмента Высшей школы экономики Ирина Шафранская. Она рассказала о том, что минувшее десятилетие внесло существенные коррективы в экономику внимания. В тренде, в моде, на слуху теперь могут оказаться не только звёзды и политики, но и блогеры, которые собирают лайки и способны монетизировать их.

А главная тенденция грядущего десятилетия, по мнению Ирины Шафранской, будет состоять в возрастающем спросе на smart-отдых — такой, который внедрён в повседневную жизнь. В компании Google для сотрудников предусмотрены комнаты для медитации. Этот тренд — стирание границ между рабочим временем и досугом — будет усиливаться в ближайшие годы