«Метафракс» вложит средства в проект капремонта жилых домов в Губахе Поделиться Поделиться Твитнуть

На площадке правительства Пермского края 31 января подписано четырёхстороннее соглашение о проведении комплексного капитального ремонта 26 домов в центральной части Губахи. Участниками соглашения стали правительство Пермского края, ПАО «Метафракс», региональный Фонд капитального ремонта и администрация Губахинского городского округа.

В зданиях будет сделан капитальный ремонт крыши, фасада и фундамента. Работы будут выполнены в едином стиле. Каждое здание будет утеплено специальным огнестойким теплоизоляционным материалом. Дома построены в 1950-1960 годах и требуют ремонта. Работы планируется выполнить до конца 2021 года. Предварительная стоимость всех работ составит порядка 560 млн руб. Со своей стороны, ПАО «Метафракс» профинансирует разработку проектно-сметной документации.

Армен Гарслян, председатель совета директоров ПАО «Метафракс»:

— «Метафракс» выступает в этом проекте как инвестор. Мы не разделяем для себя завод, город и край, поэтому системно вкладываем средства в обустройство городской среды, повышение качества жизни людей. В рамках соглашения мы финансируем разработку проектной документации на капремонт домов. Уже проведена большая работа, сделано много расчётов, организована экспертиза. Я хочу поблагодарить правительство Пермского края, фонд капремонта, администрацию Губахи, всех участников проекта. Это большое событие для Губахи. В результате жители города получат не только обновлённые дома, но и современное общественное пространство в городе, оформленное в едином стиле.

Стоимость проектных работ — около 10 млн руб. Сами ремонтные работы будут оплачены за счёт средств фонда капитального ремонта. Кроме того, администрация Губахи обеспечит выплату 15% от стоимости работ по каждому дому.

Антон Удальёв, заместитель председателя правительства Пермского края:

— Впервые в Пермском крае крупное предприятие принимает участие в процессе капитального ремонта домов. Со своей стороны, правительство региона в лице фонда капремонта обеспечит необходимый контроль за выполнением работ. Хочу подчеркнуть, что правительство Пермского края заинтересовано в том, чтобы распространить эту практику и на другие территории края. Призываем муниципалитеты активно включаться в переговорные процессы на местах.

Николай Лазейкин, глава Губахи:

— Наш город стремительно развивается вместе с нашим градообразующим предприятием. Уже выполнен большой объём работ по благоустройству территории и ремонту дорог. А теперь, благодаря правительству Пермского края и руководству ПАО «Метафракс», мы приступаем к масштабному капремонту жилых домов. Этот уникальный проект значительно улучшит облик нашего города.

Источник — пресс-служба ПАО «Метафракс»