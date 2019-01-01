Краевая прокуратура открыла собственное СМИ
Главным редактором стал экс-прокурор Орджоникидзевского района Перми
Прокуратура Пермского края совместно с региональной краевой общественной организацией ветеранов и пенсионеров прокуратуры открывает электронное издание «Вестник прокуратуры Прикамья».
Свидетельство о регистрации СМИ от Роскомнадзора уже получено.
Главным редактором назначен бывший прокурор Орджоникидзевского района Перми Бари Альмухаметов. Возрастное ограничение материалов на сайте — 16+.
Как отмечают в надзорном органе, на сайте будут размещаться авторские материалы по вопросам различной правовой тематики и даваться разъяснения норм действующего законодательства, интервью, правовой ликбез и другое.
Редакция вестника планирует запустить сервис: «Вопрос прокурору», в котором пользователи смогут пообщаться с руководством надзорного органа.