Краевая прокуратура открыла собственное СМИ Главным редактором стал экс-прокурор Орджоникидзевского района Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края совместно с региональной краевой общественной организацией ветеранов и пенсионеров прокуратуры открывает электронное издание «Вестник прокуратуры Прикамья».

Свидетельство о регистрации СМИ от Роскомнадзора уже получено.

Главным редактором назначен бывший прокурор Орджоникидзевского района Перми Бари Альмухаметов. Возрастное ограничение материалов на сайте — 16+.

Как отмечают в надзорном органе, на сайте будут размещаться авторские материалы по вопросам различной правовой тематики и даваться разъяснения норм действующего законодательства, интервью, правовой ликбез и другое.

Редакция вестника планирует запустить сервис: «Вопрос прокурору», в котором пользователи смогут пообщаться с руководством надзорного органа.