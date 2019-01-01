Замглавы администрации Перми Виктор Агеев претендует на звание «Лидера России» Поделиться Поделиться Твитнуть

В Нижнем Новгороде завершается полуфинал конкурса «Лидеры России». От Приволжского федерального округа на конкурс поступило 42 тыс. заявок. В полуфинал от Пермского края вышли 22 человека. По данным пресс-службы конкурса, одним из кандидатов является замглавы администрации Перми Виктор Агеев.

После полуфинала прошедшие отбор участники отправятся на финал в Сочи.

Напомним, участники от Пермского края становились победителями конкурса управленцев «Лидеры России» в 2018 и 2019 годах. В 2018 году победу одержала Анна Козицына, которая впоследствии трудоустроилась в отдел государственной службы администрации губернатора Пермского края. В 2019 году одним из победителей стал Павел Шевченко, который подготовил проект проект интеллектуальных турниров для воспитанников детдомов и школ-интернатов Прикамья.

Цель конкурса «Лидеры России» — выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. За два года назначения на высокие позиции получили более 150 лидеров России: среди них двое стали губернаторами, пятеро — заместителями федеральных министров.