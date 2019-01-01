Эта зима может стать самой тёплой для Перми в истории наблюдений Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации ГИС-Центра ПГНИУ, по итогам декабря и января, средняя температура воздуха в Перми составляет -6,7°, что выше нормы почти на 5,5°. Это на 0,6° выше, чем было зимой 2003—2004 года, которая признана самой тёплой в истории наблюдений для Перми.

Синоптики отмечают, что вероятность того, что нынешняя зима станет самой тёплой в истории наблюдений для Перми, очень высока, так как средняя температура февраля ожидается значительно выше нормы: на юге края — на 3°, а на севере — на 5°. Что касается осадков, то в феврале ожидается 100—140% от нормы, хотя такой крупной аномалии, как в январе, уже не будет.

Очень тёплыми будут первые дни февраля, и 3—4 февраля даже возможны слабые оттепели до 0…+1°. В последующие дни произойдёт вторжение арктического воздуха. Около 8 февраля может похолодать до -15…-20°. Также первая декада ожидается очень снежной — может выпасть 200% и более от нормы осадков. Причём самые сильные снегопады будут 3—4 февраля, когда сразу может выпасть 30—40% месячной нормы осадков.

Во второй декаде осадков станет значительно меньше. При этом температура прогнозируется выше нормы: по югу края — на 1—2°, по северу — на 3—4°. В третьей декаде снова ожидается избыток осадков, температура воздуха превысит норму на 4—6°. Но так как прогнозы на вторую и третью декаду февраля носят весьма ориентировочный характер, они могут не оправдаться.