В Перми пассажиры смогут получить единую транспортную карту бесплатно Поделиться Поделиться Твитнуть

Как сообщает пресс-служба администрации Перми, единая транспортная карта стоит 50 руб. Но если человек в момент приобретения карты пополнит её на сумму от 120 руб., то получит её бесплатно.

Транспортную карту можно приобрести в 37 отделениях Почтобанка и «Центральных кассах» во всех районах Перми. Также 1 и 2 февраля дополнительно с 10:00 до 16:45 будут работать два отделения Почтобанка — на ул. Пермской, 230 и ул. Василия Каменского, 26. Полный список пунктов продажи с режимами их работы опубликован на сайте МКУ «ГорТранс».

Напомним, что сегодняшнего дня в Перми изменяется стоимость проезда в общественном транспорте: проезд стоит 26 руб. при наличной оплате и 24 руб. — при безналичной. При этом бесконтактные банковские карты принимают только в 20 маршрутах, в то время как единая транспортная карта принимается на всех маршрутах. Она может использоваться как «электронный кошелёк» или как проездной в случае выбора нужного тарифного плана.

В случае возникновения проблем при её использовании (кондуктор отказался её принимать, не прошла оплата и т. п.) пассажиры могут обращаться по телефону «горячей линии» департамента транспорта администрации Перми 250-25-50.