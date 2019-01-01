Призовой фонд конкурса «Лучшая муниципальная практика» увеличат до 1 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Президент России Владимир Путин поддержал предложение первого заместителя руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Виктора Кидяева об увеличении призового фонда всероссийского конкурса «Муниципальная практика». С соответствующей просьбой парламентарий обратился к главе государства в ходе заседании Совета по развитию местного самоуправления.

Владимир Путин, Президент РФ:

— Что касается поощрения лучших муниципалитетов, то согласен с предложением. Нужно не просто увеличивать призовой фонд всероссийского конкурса по лучшей муниципальной практике, а сделать это ощутимо, по-серьёзному, и с нынешних 40 млн руб. сразу поднять до 1 млрд руб.

Также Кидяев обратился к президенту с просьбой включить в конкурс по созданию комфортной среды в малых городах и исторических поселениях города с исторической застройкой, где проживают более 100 тыс. человек,и предусмотреть для этой категории дополнительное финансирование в размере 10 млрд руб.

«Такое решение принесёт хорошие плоды, потому что всё до копейки пойдёт на развитие городов и на сохранение исторической памяти», — отметил Кидяев. Соответствующее предложение было поддержано министром строительства и ЖКХ.

На заседании также затрагивались вопросы господдержки проектов сохранения исторической застройки, пересмотра показателей деятельности ОМС, передачи Минэкономразвития кураторства над системой местного самоуправления.

Игорь Сапко, депутат Госдумы ФС РФ:

— Роль органов местного самоуправления в ходе реализации национальных проектов значительно возрастает. Многие озвученные темы мы неоднократно поднимали с коллегами на заседаниях нашего профильного комитета в Государственной думе, на площадке Общероссийского конгресса муниципальных образований вместе с Виктором Кидяевым. Конкретные предложения в протокольном решении — логическое продолжение тезисов послания Президента РФ о реальной поддержке местного самоуправления.



